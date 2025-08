Brahim Díaz está próximo de definir seu futuro no Real Madrid

Apesar das sondagens de outros clubes europeus, o futuro de Brahim Díaz no Real Madrid parece estar selado. Segundo a imprensa espanhola, o meia-atacante de 26 anos está decidido a permanecer no clube, ignora o interesse de outras equipes e já tem uma renovação de contrato longo bem encaminhada com a diretoria merengue.

Renovação encaminhada e o status de 'essencial' no Real Madrid

Com contrato válido até 2027, Brahim Díaz é visto pelo Real Madrid como uma peça essencial para o futuro da equipe. Por isso, as negociações para uma renovação por "vários anos mais" já acontecem há meses e estão em estágio avançado. Segundo a publicação, o anúncio oficial não deve demorar, mas nem o clube, nem o jogador têm pressa para selar um acordo que já está bem alinhado.

As sondagens de Portugal e Turquia

O desejo de permanência de Brahim é a principal barreira para outros clubes. O mais recente a demonstrar interesse foi o Benfica, de Portugal, mas no passado o Fenerbahçe, da Turquia, e outras equipes também fizeram sondagens. No entanto, nenhuma proposta se tornou concreta, pois todos sabem que a prioridade total do jogador é seguir em Madri.

A relação com Xabi Alonso e a lesão no Mundial

Uma das dúvidas sobre o futuro de Brahim era sua utilização pelo novo técnico, Xabi Alonso, já que o meia jogou pouco no Mundial de Clubes. No entanto, o jornal espanhol esclarece que o motivo foi físico. O jogador chegou aos Estados Unidos "fadigado", com um problema muscular que o tirou de treinos e jogos da seleção de Marrocos dias antes, e por isso não estava em sua plenitude para atuar no torneio.

