Nova contratação do Al-Nassr expõe ascensão da chegada de jovens promessas à liga saudita

O Al-Nassr, da Arábia Saudita, contratou o atacante Jhon Durán, que pertencia ao Aston Villa, do futebol inglês, na última quinta-feira (30). A informação foi confirmada primeiramente pelo jornalista Fabrízio Romando. A chegada da jovem promessa colombiana, de apenas 21 anos, expõe a ascensão do número de atletas abaixo dos 26 anos na Liga Saudita.

Jhon Durán foi o 22º jogador a ser contratado por um clube da Arábia Saudita antes de completar 26 anos. O índice aponta uma mudança de postura dos dirigentes sauditas, que aos poucos trocam os nomes estrelados do futebol moderno para investir nas contratações de jovens promessas.

A Liga Saudita passou a ganhar destaque no cenário mundial após a aquisição de Cristiano Ronaldo, pelo Al-Nassr, em janeiro de 2023. Desde a chegada do craque português, os clubes sauditas passaram a adquirir nomes de prestígio no futebol internacional. Estes foram os casos de Benzemar, Kanté, Fabinho, Brozovic e Milinkovic-Savic, que deixaram clubes europeus para assinarem com times do país.

Contudo, a estratégia agora parece ser outra. A contratação de Jhon Durán evidência uma mudança de postura. Além da sensação colombiana, outras jovens promessas mundiais, que chegaram a ser disputados por times tradicionais do Velho Continente, optaram pela Liga Saudita.

O meia espanhol Gabri Veiga, de 22 anos, que fechou com o Al-Ahli, em agosto de 2023, marcou o início da transição. Na época, ele chegou a ser criticado pelo alemão Toni Kroos, ex-Real Madrid. Apesar da crítica, o jogador abriu os caminhos para a migração de joves jogadores para clubes da Arábia Saudita.

Ao todo, 22 altetas já aceitaram se transferir para a Liga Saudita no período de desenvolvimento. Dentre os nomes, destacam-se a presença de 11 brasileiro. Atualmente, 17 jogadores de nacionalidades distintas estão presentes no campeonato do país. Veja a lista abaixo:

Jogadores estrangeiros na Liga Saudita abaixo dos 26 anos

Jhon Durán (21) - COL - Al-Nassr

Moussa Diaby (25) - FRA - Al-Ittihad

Simakan (24) - FRA - Al-Nassr

Gabri Veiga (22) - ESP - Al-Ahli

Marcos Leonardo (21) - BRA - Al-Hilal

Ezequiel Fernández (22) - ARG - Al-Qadsiah

Bento (25) - BRA - Al-Nassr

Gastón Álvarez (24) - URU - Al-Qadsiah

Ângelo (20) - BRA - Al-Nassr

Robert Renan (21) - BRA - Al-Shabab FC

Alexsander (21) - BRA - Al-Ahli

Wesley (19) - BRA - Al-Nassr

Matteo Dams (20) - BEL - Al-Ahli

Kaio César (20) - BRA - Al-Hilal

Leandrinho (19) - BRA - Al-Shabab

Josen Escobar (20) - COL - Al-Ettifaq FC

Álex Collado (25) - ESP - Al-Kholood Club