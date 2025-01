O Al-Nassr, da Arábia Saudita, contratou o atacante Jhon Durán, que pertencia ao Aston Villa, do futebol inglês. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o colombiano aceitou a proposta do clube saudita na quarta-feira (29), que irá pagar 77 milhões de euros (cerca de R$ 473 milhões, conforme a cotação atual) pela transferência aos Villans, além de bônus por metas ao atleta.

Com a negociação concluída, Durán será o próximo companheiro de ataque de Cristiano Ronaldo. O português viu a saída do brasileiro Anderson Talisca para o Fenerbahçe, da Turquia, na segunda-feira (27). Por valores, o colombiano é a transação mais cara da janela de transferências de inverno no futebol europeu.

Quem é Durán?

Nascido em Zaragoza, na Colômbia, Durán é um centroavante canhoto de 1,85m de altura. O jogador foi revelado pelo Envigado, clube da primeira divisão colombiana, em 2019, onde passou por duas temporadas no time principal. Após destaque no futebol local, ele foi contratado pelo Chicago Fire, dos Estados Unidos, como uma das maiores promessas da MLS.

Em 2023, Durán chegou ao Aston Villa, após 28 partidas disputadas no Chicago Fire. O atacante, por sua vez, conquistou a torcida do time inglês na primeira metade da temporada 2024/25, sendo um 12º jogador para a equipe de Unai Emery, marcando 12 gols em 29 partidas.

Al-Nassr

Ao lado de Cristiano Ronaldo, Durán tem concorrência forte no ataque, com Sadio Mané e os brasileiros Ângelo Gabriel e Wesley. Na quarta posição do Campeonato Saudita, o Al-Nassr está a oito pontos do líder Al-Hilal. A equipe comandada por Stefano Pioli acumula 35 pontos em 17 partidas na competição.

