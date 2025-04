Jogo da Libertadores sofre atraso por conta de temporal

A partida entre Carabobo e Universidad de Chile, prevista para às 19h (de Brasília), pela Libertadores, foi atrasada em pelo menos uma hora por conta de fortes chuvas na cidade de Valencia, na Venezuela. As equipes integram o grupo A, junto a Botafogo e Estudiantes-ARG.

Inicialmente, a Conmebol havia determinado novo início de jogo para 19h30 (de Brasília). Contudo, como o temporal persiste e a drenagem no campo não conseguiu dar condições para o duelo, foi determinado novo atraso. Assim, o confronto agora tem previsão de bola rolando às 20h no Estádio Polidesportivo Misael Delgado.

Carabobo x Universidad de Chile: onde assistir

Carabobo e Universidad de Chile se enfrentam nesta terça-feira (22), pela terceira rodada do grupo A da Libertadores. O jogo tem novo início previsto para às 20h (de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Valencia, Venezuela, com transmissão da Paramount+ (streaming).

Donos da casa, o Carabobo não somou pontos nas duas primeiras rodadas. Por sua vez, a equipe chilena venceu Botafogo e Estudiantes e lidera a chave com seis pontos.

