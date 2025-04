Botafogo terá pelo menos dois desfalques contra o Estudiantes

O Botafogo terá pelo menos dois desfalques para o jogo desta quarta-feira (23) diante do Estudiantes, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O zagueiro Jair, com dores no tornozelo direito, e o meia Santiago Rodríguez, com trauma na perna esquerda, estão fora. Além deles, há indefinição quanto à utilização de Alexsander Barboza, que não jogou domingo (20) contra o Atlético-MG.

Caso Barboza não tenha condições de jogo, o Botafogo enfrentará o Estudiantes com uma zaga totalmente reserva, uma vez que Bastos segue em tratamento e não tem treinado com o grupo.

Jair levou uma pancada no tornozelo direito na derrota por 1 a 0 para os mineiros. O zagueiro realizou tratamento na segunda e nesta terça-feira, e permanecerá no Rio. A expectativa é de que esteja à disposição para o clássico com o Fluminense, sábado (26), pelo Brasileirão.

A situação de Santi Rodríguez, por sua vez, se arrasta nas últimas semanas. Ele está com lesão na perna esquerda e o clube não divulga prazo para recuperação.

Provável escalação do Botafogo diante do Estudiantes

Sem Jair, a tendência é de que Renato Paiva forme a zaga do Botafogo para enfrentar o Estudiantes com David Ricardo ao lado de Alexander Barboza. O volante Danilo Barbosa pode ser improvisado no setor.

Para a vaga de Rodríguez, Renato Paiva deve manter Matheus Martins. Dessa forma, o ataque seguirá o mesmo dos últimos jogos, com Martins, Savarino e Igor Jesus, além de Artur vindo do meio.

Assim, a provável escalação do Botafogo para enfrentar o Estudiantes tem John; Mateo Ponte, Davi Ricardo, Alexander Barboza (Danilo Barboza) e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Artur; Savarino, Matheus Martins e Igor Jesus.

Terceiro colocado no Grupo A, com três pontos em dois jogos, o Botafogo precisa pontuar diante do Estudiantes para não começar a se complicar na Libertadores. Os argentinos tem a mesma pontuação, mas estão à frente pelos critérios. A Universidad de Chile venceu os dois times até aqui e lidera, com seis pontos. Os chilenos enfrentam o Carabobo, que ainda não pontuou.