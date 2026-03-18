No futebol saudita, ex-Palmeiras Andrei Girotto revela planos para sequência da carreira

O zagueiro Andrei Girotto vive sua terceira temporada com a camisa do Al Taawoun, time da Arábia Saudita. Com contrato válido até o fim desta temporada, o jogador recebeu sondagens de clubes brasileiros na última janela de transferências, mas ainda não definiu seu futuro, como revelou em entrevista exclusiva ao Lance!.

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- Estou mais pelo contrato, acho que a Liga está muito boa, surpreendeu bastante, mas não é minha cultura. Estou pela oportunidade de estar jogando uma Liga que hoje está sendo muito falada, mas como meu contrato está acabando, eu tenho que pensar na minha família também, então vou ver a melhor oportunidade, se for no Brasil, se for, talvez continuar mais um ano aqui ou em algum outro lugar - disse o brasileiro que atuou no Palmeiras, em 2015, onde foi campeão da Copa do Brasil daquele ano.

O brasileiro de 34 anos retornou aos gramados na última semana após um período de nove rodadas se recuperando de lesão. Agora, Andrei Girotto projeta a sequência da temporada. Vale lembrar que o Campeonto Saudita termina em maio.

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- Feliz demais por ter voltado depois de um tempo parado, ainda mais com a vitória. Vínhamos de uma sequência de jogos sem ganhar, então vencer em casa é muito importante para a equipe, que batalhou muito para conquistar esses três pontos. Agora temos mais nove jogos pela frente e vamos seguir trabalhando para terminar a temporada da melhor forma possível - disse.

Liga em evidência pelo mundo

- Eu estou aqui também por ser uma Liga importante. Importante de um jogador estar jogando em alto nível. Então, como está sendo um nível técnico bom, só eleva também a minha carreira. Às vezes a gente não se dá conta, mas a gente joga sempre contra atacantes de nível clubes do grandes da Europa. A gente joga contra Cristiano Ronaldo, Benzema, Mahrez... Então todos esses times focam bastante no ataque, em contratações mais caras de jogadores de alto nível. Então para a gente que é zagueiro acaba engrandecendo também a nossa temporada, porque a gente joga bastante contra atletas de alto nível - disse.

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Planos de Andrei Girotto na carreira

Questionado sobre possíveis planos para quande pendurar as chuteiras, o brasileiro acredita que não deve continuar dentro do futebol, ao menos não tem planos por enquanto.

- Acho que dentro do futebol, não. Mas talvez alguma escolinha de futebol para crianças ou um trabalho de agente, mas também pode ser que tenha outros planos. Eu acho que quando parar, eu quero dar um tempo para colocar a cabeça no lugar e ver mesmo o que eu quero junto com a minha família - afirmou Andrei Girotto.

Vida difícil para mulheres na Arábia Saudita

A vida na Arábia Saudita não é muito agradável para as mulheres, justamente por ser um país conservador. A situação melhorou razoavelmente nos últimos anos, quando mulheres passaram a ter mais direitos. Ainda assim, a vida para elas no local está ainda muito longe do esperado, principalmente para quem não nasceu lá.

Andrei Girotto é casado e pai de três meninas: gêmeas de quatro anos e uma menor de apenas dois. As crianças ficam numa escolinha voltada para estrangeiros, mas a tendência é que na fase de alfabetização a família não esteja mais no país.

- Tem tem uma uma creche que é mais para estrangeiros, uma escolinha. Mas tem algumas professoras que são muçulmanas assim. Mas no período de alfabetização provavelmente nem vai ser isso. Eu já considero também (voltar ao futebol brasileiro), se tiver uma proposta de boa, mas vai depender da oportunidade, se tiver Europa também ou Dubai, Qatar, como a gente fica livre no mercado, a gente tem que analisar tudo, então, agora não dá para a gente escolher - completou o jogador.

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Foto: Reprodução: Al Taawoun / X

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