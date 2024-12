Seu Lance!: a história da camisa ‘galática’ do Real Madrid de 2002

A primeira era dos "Galácticos" do Real Madrid teve início em 2000, com a ascensão de Florentino Pérez à presidência do clube. Prometendo - e cumprindo - a contratação de Luís Figo, o mandatário abriu portas a outros craques do futebol mundial e montou um time que iniciaria uma jornada especial no futebol europeu.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui e dê o Seu Lance! agora nesta camisa do Real Madrid

Dois anos depois, sob a batuta de craques como Zidane, Roberto Carlos, Raúl e o próprio Figo, o time alcançou o objetivo de conquista da Champions League em final memorável, e você pode adquirir a camisa lendária daquele time com o Seu Lance!. Abaixo, te contaremos um pouco mais da história do traje merengue de 2002.

👔 Seu Lance!: a ficha do manto merengue

🌍 TIME: Real Madrid

📆 ANO: 2002

⚽ NOME: -

🔢 NÚMERO: 11

💪 TAMANHO: M

👔 Seu Lance!: a história da camisa do Real Madrid de 2002

O Real Madrid começou a trajetória naquela temporada com um título. Sob a batuta do brilhante Raúl González, o time abriu os trabalhos diante do Real Zaragoza, pela Supercopa da Espanha. Após empate em 1 a 1 na ida - com direito a gol de Flávio Conceição para o clube da capital -, o centroavante espanhol anotou um hat-trick na volta e levou o Santiago Bernabéu à loucura, garantindo o primeiro troféu.

continua após a publicidade

A equipe comandada pelo lendário Vicente del Bosque se sustentou na temporada através das copas, já que viu o Valencia dominar La Liga, e ainda passou pela decepção de perder a final da Copa do Rei para o Deportivo La Coruña, de Mauro Silva e Djalminha. Restava, portanto, o principal troféu da Europa: a Champions League.

Sem pestanejar, os Blancos passaram pelas duas fases de grupos sem dificuldade, liderando a primeira em chave com Roma, Lokomotiv Moscou e Anderlecht, e a segunda ao despachar Panathinaikos, Sparta Praga e Porto. Nas quartas de final, teve pela frente o Bayern de Munique, e alçou remontada ao perder a ida por 2 a 1 e fazer o placar necessário com gols de Helguera e Guti. Nas semis, diante do rival Barcelona, Zidane e McManaman calaram o Camp Nou na ida, e Raúl ampliou a vantagem em Madri, diminuída em gol contra de Helguera, mas suficiente para colocar a equipe na decisão.

continua após a publicidade

➡️ Seu Lance!: as histórias por trás das camisas campeãs que você pode adquirir

Na decisão, o Real tinha pela frente o Bayer Leverkusen. Em confronto realizado no Hampden Park, em Glasgow, bastaram oito minutos para Raúl aproveitar falha da defesa e abrir o placar. A vantagem foi derretida cinco depois, quando o zagueiro brasileiro Lúcio subiu mais do que a defesa espanhola e testou para o fundo das redes.

No que parecia ser a última ação perigosa da etapa inicial, Zidane tirou da cartola um dos lances mais memoráveis da história do futebol. Roberto Carlos foi lançado na esquerda e, em dividida com a defesa, deu um balão para a entrada da área. Com espaço, o craque francês ajeitou o corpo e, sem deixar cair, bateu girando o tronco, acertando o ângulo de Hans-Jörg Butt e garantindo a primeira (e única) Champions da primeira era dos Galácticos.

🤔 Por que participar?

Manto. Peita. Pano. Uniforme. Camisa. Não importa como você chama, uma camisa de time carrega o peso de uma história, de uma luta, de uma conquista. Às vezes fica tão pesada, que chega a “envergar o varal”, como dizem.

Ter um manto como esses faz de você um personagem, um sócio dessa história, que fica eternizada por um objeto, feito de linhas e tecido, produzido para jogar futebol, mas que hoje está nas passarelas, nas festas de gala e onde mais você quiser.

Seu Lance!

Sua coleção!

Sua história!

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional