Nino avalia desempenho no Zenit e pede chance a Dorival na Seleção Brasileira

Campeão de três títulos na Rússia vestindo a camisa do Zenit, Nino espera receber novas chances na Seleção Brasileira em 2025. O defensor foi convocado por Fernando Diniz em três ocasiões, mas ainda não teve oportunidades com Dorival Júnior.

Em entrevista ao Lance!, o zagueiro afirmou ter realizado um sonho ao vestir a camisa da Amarelinha. O atleta entende a concorrência muito forte em sua posição, mas espera ser visto de perto no ano que precede a Copa do Mundo de 2026.

- É o sonho de todo jogador. Esse sonho se torna ainda mais intenso quando você tem a oportunidade de estar lá e representar seu país. Nas convocações em que estive, fiz meu melhor, fui bem nos treinos. Tive um ano muito especial em 2023, outro ano especial em 2024 conquistando todos os títulos. Sei que a concorrência é muito grande, mas espero um dia receber uma chance do novo treinador. Seria muito importante para mim.

Nino também comentou sobre o nível do futebol europeu em comparação com o brasileiro e afirmou não acreditar que isso faça diferença em uma possível convocação. O atleta se vê em grande fase no Zenit e pronto para voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira.

- Eu acho que são níveis muito parecidos. Muda a característica do jogo. Cada país tem um estilo. Eu já estava jogando em alto nível no Fluminense e sigo jogando no Zenit. A gente tem essa ideia do jogador ser merecedor do clube em que joga, mas é uma visão um pouco errada. O Yan Couto, por exemplo, estava no Girona, uma equipe pequena da Espanha, e diziam que não podia ser convocado. Um mês depois ele foi para o Dortmund e pode ser convocado? O que vale é o nível que o jogador tem, o nível em que compete. Não acredito que eu tenha subido ou caído. Estou muito feliz com tudo o que vivi e tenho vivido.

Em março, a Seleção Brasileira volta a campo para encarar a Colômbia, pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo da América do Sul. Na sequência, a equipe comandada por Dorival visita a Argentina, em Buenos Aires.