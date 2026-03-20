Nikão marca em vitória na estreia e projeta acesso na temporada do futebol chinês

O meio-campista Nikão iniciou sua segunda temporada no futebol chinês com desempenho decisivo. O jogador marcou um dos gols da vitória do Guangdong GZ-Power por 2 a 0 sobre o Ningbo, em partida válida pela rodada de abertura da League One, a segunda divisão local. Ídolo do Athletico Paranaense, o brasileiro teve participação direta na criação das jogadas ofensivas para garantir os primeiros pontos da equipe no torneio.

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O resultado positivo dá sequência ao ritmo apresentado por Nikão em 2025, quando somou 19 participações diretas em gols e esteve próximo de levar o clube à elite do futebol do país. O meio-campista celebrou a vitória no primeiro compromisso oficial de 2026 e destacou a importância de iniciar a campanha pontuando em casa.

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– Vencemos bem. Conseguimos impor o nosso jogo diante do nosso torcedor. Grato a Deus por ajudar a equipe com um gol marcado. Seguiremos trabalhando com humildade em busca de uma boa sequência de vitórias já nesse início de campeonato – avaliou o jogador.

Nikão em ação pelo Guangdong GZ-Power (Foto: Divulgação)

Adaptação e foco na primeira divisão

Após um período intenso de pré-temporada, o brasileiro apontou que o entrosamento do atual elenco e a sua consolidação fora das quatro linhas são trunfos fundamentais para alcançar o objetivo do acesso neste ano.

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– Estamos trabalhando muito forte durante todo o período de preparação para a temporada. O dia a dia é ótimo e estamos bem unidos. Estou bem adaptado ao país, à cultura chinesa e à rotina na China. Isso, sem dúvidas, facilita os processos – concluiu Nikão.

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