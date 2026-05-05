Arteta detalha emoção após classificação do Arsenal na Champions: 'História'

Com gol de Saka, o Arsenal venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0 e se classificou para a final da Champions League, nesta terça-feira (5), no Emirates Stadium. Após o jogo, na coletiva de imprensa, o técnico Mikel Arteta optou por focar os seus discursos no aspecto emocional da conquista, na energia transmitida pelos torcedores nas arquibancadas e no longo processo de reestruturação que o clube precisou atravessar para retornar ao principal palco do futebol europeu.

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Logo em suas primeiras palavras aos jornalistas, Arteta fez questão de exaltar o peso da marca alcançada por seu elenco. O treinador destacou a sinergia entre o campo e a torcida, afirmando que o ambiente criado no estádio foi algo inédito em sua vivência no clube.

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— É uma noite incrível. Fizemos história novamente juntos. Não poderia estar mais feliz ou orgulhoso de todos os envolvidos neste clube. O lado de fora do estádio estava especial e único — iniciou o técnico espanhol.

— A atmosfera que os torcedores geraram, a energia, tornou tudo especial. Nunca senti isso no estádio. Demos tudo. Os garotos fizeram um trabalho incrível. Após 20 anos, e pela segunda vez em nossa história, estamos de volta à final da Champions League — complementou.

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Mikel Arteta em Arsenal x Atlético de Madrid pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

➡️ Simeone reclama da arbitragem após eliminação do Atlético na Champions League

Milagre de Gabriel Magalhães

Apesar da festa pela classificação, o Arsenal sofreu com alguns sustos. O principal deles ocorreu no início do segundo tempo, quando o zagueiro Saliba errou um recuo de cabeça e entregou a bola para Giuliano Simeone. O atacante do Atlético driblou o goleiro Raya, mas teve a sua finalização travada pelo brasileiro Gabriel Magalhães. Questionado diretamente sobre o que passou por sua cabeça naqueles segundos de indefinição antes do corte crucial do zagueiro brasileiro, Arteta foi sincero e revelou o nível de angústia vivenciado na beira do gramado.

— Pensei na minha esposa, nos meus filhos, nos meus pais, na minha irmã. Em todos no clube. Eu sei bem qual é a sensação (de quase colocar tudo a perder). A gente imagina que será uma noite incrível, e de repente vem o susto. Mas depois, você olha nos olhos das pessoas, as vê incrivelmente felizes e tudo faz sentido. Às vezes é difícil entender por que escolhemos passar por todo esse estresse na profissão, mas momentos como esse nos dão a resposta — desabafou Arteta.

Recuperação do Arsenal e foco na Premier League

Na reta final da coletiva, Arteta valorizou o alinhamento de ideias nos bastidores que recolocaram o Arsenal como uma potência na Europa, mas frisou que a manutenção desse nível de competitividade exige foco constante, apontando imediatamente para o próximo compromisso da equipe.

— É muito duro e difícil. Estamos muito alinhados no desejo e na ambição que temos para o clube. Depois você tem que ter sorte e as coisas têm que acontecer a seu favor — explicou o espanhol.

— Essa meta de criar uma atmosfera feroz está alcançada agora. Temos que manter isso, agora chegamos ao nível de um clube de ponta que quer lutar consistentemente pelos maiores troféus, isso é obrigatório. Amanhã temos que começar a nos preparar para domingo. Temos um jogo incrível para nos prepararmos contra o West Ham. É ótimo, vamos aproveitar o momento, mas amanhã vamos focar no West Ham — finalizou Arteta.

Saka comemora gol marcado pelo Arsenal sobre o Atlético de Madrid, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

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