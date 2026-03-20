Atlético-MG terá que superar 'desafios' extracampo na Sul-Americana: veja a análise dos adversários

Nessa quinta-feira (19), a Conmebol realizou o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Atlético é o cabeça de chave do Grupo B, e terá como adversários o Cienciano (Peru), o Puerto Cabello (Venezuela) e o Juventud (Uruguai).

Nessa quinta-feira (19), a Conmebol realizou o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Atlético é o cabeça de chave do Grupo B, e terá como adversários o Cienciano (Peru), o Puerto Cabello (Venezuela) e o Juventud (Uruguai).

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Embora não enfrente equipes de grande destaque no cenário sul-americano, o clube mineiro terá desafios importantes fora de campo ao longo da competição. Entre eles, a altitude e as longas viagens, que exigem uma logística mais complexa e podem impactar no desempenho da equipe. Conheça os adversários do alvinegro na fase de grupos da competição:

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Cienciano (Peru)

O Cienciano é um clube tradicional do Peru, que já enfrentou o Atlético na fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2025. A equipe é da cidade de Cusco e manda seus jogos no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, localizado a cerca de 3.400 metros de altitude, um fator que costuma influenciar e pode ser decisivo nas partidas.

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O time garantiu vaga na Sul-Americana por meio do Campeonato Peruano, no qual terminou na 8ª colocação. Antes de chegar à fase de grupos, precisou disputar a fase preliminar, eliminando o Melgar, seu rival nacional. Na atual temporada, o Cienciano soma oito jogos oficiais, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. No Campeonato Peruano, após sete rodadas, ocupa a 4ª posição, com 13 pontos.

O clube se destaca no futebol peruano por ser o único do país a conquistar títulos internacionais. Em sua história, levantou a Copa Sul-Americana de 2003 e a Recopa Sul-Americana de 2004.

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Atlético-MG x Cienciano Sul-Americana 2025(Foto: Pedro Souza / Atlético)

Puerto Cabello (Venezuela)

O Puerto Cabello é um clube da cidade de Valência, no interior da Venezuela, localizada a cerca de 200 km da capital Caracas, e manda seus jogos no Estádio Misael Delgado. Apesar de ser um importante centro urbano do país, o deslocamento até o local pode ser desgastante, especialmente em voos com conexões. Em 2023, por exemplo, o São Paulo levou cerca de 12 horas para chegar à cidade.

Dentro de campo, a equipe venezuelana precisou passar pela fase preliminar para garantir vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana. No confronto eliminatório nacional, superou o Monagas nos pênaltis. Na temporada 2026, o Puerto Cabello soma nove partidas, com três vitórias, quatro empates e duas derrotas. No Campeonato Venezuelano, ocupa a quinta colocação após oito rodadas, com 12 pontos conquistados.

O clube ficou conhecido no cenário brasileiro durante a edição de 2025 da Sul-Americana, quando goleou o Vasco por 4 a 1, em Valência . Apesar do resultado expressivo, foi o único triunfo da equipe naquela campanha, terminando na última posição de seu grupo.

Puerto Cabello x Vasco em 2025 (Juan Barreto / AFP)

Juventud (Uruguai)

O Juventud de Las Piedras, conhecido simplesmente como Juventud, é um clube da cidade de Las Piedras, localizada na região metropolitana de Montevidéu, no Uruguai. Seu estádio é o Parque Artigas, mas, nesta temporada, a equipe já mandou partidas em outros palcos, como o Estádio Centenário, o Parque Alfredo Víctor Viera e o Gran Parque Central.

O clube iniciou o ano disputando a fase preliminar da Libertadores, mas foi eliminado pelo Independiente Medellín na terceira fase, o que garantiu sua vaga direta na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na temporada 2026, o Juventud soma 12 partidas, com três vitórias, três empates e seis derrotas. No Campeonato Uruguaio, após seis rodadas, ocupa a 14ª colocação entre 16 equipes, com apenas quatro pontos conquistados.

Sem grande tradição no futebol uruguaio, o Juventud nunca conquistou o título da primeira divisão nacional. Apesar de seus mais de 90 anos de história, sua primeira participação em uma competição continental ocorreu apenas em 2015, quando disputou a Copa Sul-Americana daquele ano.