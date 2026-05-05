Técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone reclamou da arbitragem após a eliminação para o Arsenal na semifinal da Champions League. Em entrevista à "Movistar+", o comandante protestou de forma sutil, além de elogiar a equipe de Mikel Arteta.

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- Não há nada para falar. Estamos fora. Parabenizo o Arsenal, que competiu bem, tem um time e um treinador que gosto. Seguem uma linha de trabalho coerente, com um potencial econômico que lhes permite competir assim. A gente segue com nosso trabalho, sem nos prendermos em um detalhe de algo que se viu e é muito evidente.

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Na entrevista, Simeone protestou contra um suposto pênalti não marcado de Calafiori em Griezmann, no segundo tempo. Apesar do toque do lateral-esquerdo italiano no jogador francês, o árbitro havia flagrado uma falta anterior sofrido por Gabriel Magalhães.

Na ocasião, o Arsenal vencia por 1 a 0, enquanto o Atlético de Madrid lutava por um empate para buscar uma virada ou levar a partida para a prorrogação.

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