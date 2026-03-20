O Porto venceu o Stuttgart por 2 a 0 no Estádio do Dragão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Europa League. Titular durante os 90 minutos, Thiago Silva completou sua milésima partida na carreira, feito comemorado nas redes sociais por quem acompanhava a partida.

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Como foi a partida? ⚽

O Porto abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo com Willian Gomes, revelado pelo São Paulo, que foi oportunista e acreditou na jogada até o fim. Após arrancada pelo lado esquerdo de Borja Sainz, a bola sobrou para o camisa 7 superar a marcação e marcar praticamente sem goleiro.

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O placar foi ampliado na segunda etapa, aos 27', com Victor Froholdt, que saiu do banco de reservas no intervalo para marcar o segundo gol da partida. Em mais uma jogada em que o Porto manteve a concentração até o fim, o camisa 8 roubou a bola na entrada da área de ataque, cortou para a esquerda e finalizou forte de canhota, no ângulo defendido pelo goleiro Alexander Nübel.

O grande destaque da partida foi o goleiro e capitão do Porto, Diogo Costa, responsável por seis defesas ao longo do jogo, quatro delas dentro da área, o que garantiu a vitória sem sofrer gols. Thiago Silva, por sua vez, registrou duas interceptações, cinco cortes, um chute bloqueado e uma recuperação de bola na partida decisiva continental.

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Chris Führich, do Stuttgart, finaliza diante de Thiago Silva, do Porto, durante a partida de volta das oitavas de final da Europa League, no Estádio do Dragão (Foto: Miguel Riopa/AFP)

Incansável 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣

A classificação para as quartas de final da Europa League representou um passo importante, mas a partida teve significado ainda maior para a lenda. O defensor atingiu a marca de mil jogos na carreira aos 41 anos, cinco dias após a perda da mãe, no último sábado (14), o que o fez desfalcar o Porto na vitória por 3 a 0 sobre o Moreirense, no domingo (15), pela Liga Portugal. A seguir, veja o número de partidas disputadas pelo Monstro dividido por cada clube:

Clube Jogos Gols Assistências PSG 315 17 7 Fluminense 185 18 5 Chelsea 155 9 5 Milan 119 6 2 Juventude 29 3 — FC Porto 8 — —

Abaixo, torcedores reconheceram a magnitude do feito de Thiago e relembraram momentos marcantes de sua carreira, incluindo passagens por clubes como o Chelsea. A seguir, veja alguns comentários publicados nas redes sociais por quem acompanhou a partida:

Tradução: Thiago Silva, de 41 anos, jogou sua milésima partida na carreira.

Tradução: Eu realmente adorava o Thiago Silva como jogador. Gostaria que tivéssemos contratado ele. Naquela época, fomos associados a ele, mas achei que ele estava velho demais. Deu ao Chelsea seu segundo título da Liga dos Campeões, que decepção.

Tradução: Thiago Silva, de 40 anos, se sairia melhor do que todos os zagueiros em forma do nosso elenco atual.

Tradução: Veja o Thiago Silva, que poderia estar no Chelsea orientando nossos garotos.

Ele está comandando a linha defensiva do Porto.

Tradução: Parabéns a Thiago Silva pela sua 1000ª partida! Que melhor maneira de comemorar do que sem sofrer gols contra Stuttgart e Porto nas quartas de final da Liga Europa! 2 a 0 na noite. 4 a 1 no agregado. Missão cumprida!

Monstro 🤝 Dragões

Thiago acertou com o Porto em dezembro de 2025 após concluir a temporada pelo Fluminense e firmou contrato até junho de 2026, ao fim da atual temporada europeia. Há, ainda, a possibilidade de extensão do vínculo por mais um ano, até meados de 2027, cenário em que o defensor teria 42 anos ao término do contrato.

Esta representa a segunda passagem do astro pelo clube português, já que integrou o elenco na temporada 2004/05, quando atuou apenas em partidas da equipe B. O retorno à Europa atendeu a um desejo pessoal do atleta, que buscou ficar mais próximo da família, mantida em Londres durante sua passagem pelo futebol brasileiro.

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