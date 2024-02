Aos 20 minutos, o atacante do Napoli, Victor Osimhen, sofreu pênalti em jogada individual. Na cobrança, Troost-Ekong, capitão da seleção, inaugurou o placar. Com a classificação encaminhada, os nigerianos não suportaram a pressão final e viram a África do Sul encontrar o empate nos minutos finais, também em penalidade, com Teboho Mokoena.