No entanto, é em Rodrygo, do Real Madrid, o próximo adversário do Girona, que Savinho encontra seu verdadeiro ídolo. Se identificando com a capacidade de marcar gols e fornecer assistências, o camisa 16 compartilha o desejo de contribuir para o sucesso do time e deixar uma marca duradoura na história do futebol, jogo após jogo.