⚽ COMO FOI O JOGO?

Logo aos quatro minutos, o Irã correspondeu ao seu favoritismo e abriu o placar com Azmoun. Ainda no primeiro tempo, veio a virada do Qatar, com gols de Gaber e Afif. No começo da segunda etapa, os iranianos buscaram a igualdade em cobrança de pênalti de Jahanbakhsh. Porém, aos 82', Almoez Ali aproveitou chute errado de Hatem, dominou e finalizou no canto de Beiranvand, garantindo o passaporte para a final.