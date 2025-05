Nico Williams, astro do Athletic Bilbao, supostamente estaria no radar do Real Madrid para o setor ofensivo na próxima temporada. Curiosamente, na Eurocopa de 2024, o astro da Espanha afirmou que, dos jogadores que estavam em ação na competição, se pudesse escolher um para jogar ao lado, seria Kylian Mbappé, astro do Real Madrid.

Na ocasião, a repórter Helena Condis, do programa "El Partidazo de COPE", perguntou a Nico Williams sobre quem o jogador gostaria de dividir a mesma camisa um dia, seja por clube, ou por seleção. A resposta do espanhol foi segura, e saiu quase que automática, de tão rápida e instantânea: Mbappé.

Nico Williams é alvo do Real Madrid para a próxima temporada (Foto: Reprodução)

Posteriormente, o assunto foi destrinchado pela mídia espanhola. No programa "Radioestadio Noche", Nico Williams falou abertamente sobre a admiração que tem por Kylian Mbappé. O jogador afirmou que se espelha seu jogo no astro francês, já que, segundo o espanhol, o estilo de jogo de ambos são parecidos.

- Os dribles do Mbappé são parecidos com os meus, guardadas as devidas proporções. Sempre gostei de observá-lo para tentar reproduzir isso em campo. No fim das contas, o Mbappé é um grande jogador. Desde pequeno eu me inspiro muito nele. Desde a época em que jogava no Mônaco, já gostava muito do estilo de jogo dele - afirmou Nico Williams.

Nico Williams pode defender o Real Madrid na próxima temporada

Quis o destino que, para a temporada 2025/26, Nico Williams seja um dos possíveis alvos do Real Madrid para a próxima janela de transferência. De acordo com informações do jornal "Marca", da Espanha, o espanhol tem muita força internamente e pode vir para substituir Rodrygo, que está insatisfeito no clube e pode sair. A multa de Nico Williams é de 58 milhões de euros, e não há necessidade de negociação entre os clubes.

Segundo o "Marca", o perfil de Nico Williams agrada - e muito - a diretoria merengue. Trata-se de um jogador jovem e com grande impacto midiático e projeção tanto esportiva quanto comercial. O espanhol do Athletic Bilbao teve ascensão na última temporada, principalmente pela seleção espanhola, onde foi um dos destaques da conquista da Eurocopa de 2024, inclusive marcando na final contra a Inglaterra.

