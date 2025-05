Contratação de Nico Williams agrada torcida do Real Madrid

O jornal espanhol "Marca" promoveu uma enquete entre os torcedores do Real Madrid acerca da possível contratação de Nico Williams à equipe merengue. O jogador tem sido vinculado ao time após supostas insatisfações de Rodrygo no elenco e, além disso, o espanhol tem uma multa rescisória considerada "baixa", o que o tornaria uma boa oportunidade de mercado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No entanto, a possível chegada do jogador divide opiniões entre os torcedores do clube. Em uma enquete realizada pelo jornal Marca, 43% dos participantes disseram que só apoiariam a contratação caso houvesse a saída de um dos atuais titulares do ataque - Vinicius Júnior ou Rodrygo. O levantamento contou com mais de 158 mil votos e revelou que, embora Nico empolgue parte da torcida, a ideia de reforçar um setor já considerado forte gera dúvidas.

continua após a publicidade

Torcida do Real Madrid vê Nico Williams com bons olhos, mas com ressalvas

Segundo os dados da pesquisa, 31% dos torcedores classificam a contratação como ideal, destacando as qualidades do jogador e sua capacidade de adaptação ao estilo do Real Madrid. Já 26% acreditam que o clube deveria priorizar outros setores do elenco, como o meio-campo ou a lateral direita, áreas fragilizadas por lesões ao longo da temporada.

➡️Real Madrid está interessado na contratação de Nico Williams, diz jornal

O debate se intensifica quando o assunto é quem deveria sair para dar espaço ao novo reforço. Nesse ponto, a torcida também se mostrou dividida: 37% dos votos indicaram que tanto Vinicius quanto Rodrygo deveriam ser negociados, visando renovar o setor ofensivo. Outros 30% preferem vender apenas Vinicius, enquanto 27% optariam por liberar Rodrygo, citando seu rendimento irregular ao final da temporada. Apenas 6% dos torcedores acham que ninguém deveria sair, defendendo que a concorrência interna só eleva o nível da equipe.

continua após a publicidade

Nico Williams é alvo do Real Madrid para a próxima temporada (Foto: Reprodução)

A possível chegada de Nico Williams ao Real Madrid aparece como uma das grandes pautas da diretoria para o mercado de verão. Apesar das dúvidas, a maioria dos torcedores parece inclinada a aprovar a contratação: em uma última sondagem, 64% dos participantes se declararam favoráveis à chegada do atacante, enquanto 36% preferiram que o clube não avance na negociação.

O Real Madrid, que já pensa em renovar seu elenco para a próxima temporada, sabe que terá decisões difíceis pela frente. E o nome de Nico Williams, cada vez mais valorizado, já está marcado em vermelho nos corredores de Valdebebas. O desfecho, como sempre, será definido nos bastidores e no apito final do mercado.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.