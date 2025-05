Especulado no Brasil, Cristiano Ronaldo marca e se aproxima do gol mil

Nesta quarta-feira (21), Cristiano Ronaldo marcou na vitória do Al-Nassr sobre o Al Khaleej, em partida válida pelo Campeonato Saudita. Já sem chances de título, o português chegou ao seu 935º gol na carreira, sendo 104 pelo clube Saudita. Com isso, faltam 65 gols para alcançar a marca de mil gols oficiais. Segundo o jornal "Marca", da Espanha, Cristiano Ronaldo tem proposta para jogar em um clube brasileiro no Mundial de Clubes.

O Al-Nassr venceu o Al Khaleej no último jogo em casa do clube na temporada por 2 a 0 - o outro gol da partida foi marcado pelo colombiano Jhon Durán. Cristiano Ronaldo ainda chegou a perder um pênalti, finalizando na trave. Mas, no fim da partida, ele teve outra oportunidade e não desperdiçou. Bateu o segundo pênalti da mesma forma, mas desta vez a bola entrou no canto - indefensável.

Ao final da partida, Ronaldo pareceu abalado e com tom de despedida com a torcida do clube. O atacante não fez uma boa partida, perdendo muitas oportunidades antes de marcar de pênalti.

Com o gol, restam apenas 65 gols para o gol mil de CR7. Ele é o maior artilheiro do futebol mundial em gols oficiais.

Cristiano Ronaldo recebe proposta de clube brasileiro

Cristiano Ronaldo pode deixar o Al-Nassr e, segundo a imprensa internacional, o futebol brasileiro aparece como um possível destino para o astro português. Em má fase no clube saudita, que já não tem mais chances de títulos temporada, o camisa 7 ainda não renovou seu contrato, que se encerra em dois meses, e vive um momento de indefinição sobre o futuro.

A informação foi divulgada pelo jornalista José Félix Díaz, do jornal espanhol Marca, que aponta o interesse de um clube brasileiro em contar com o astro português justamente para a disputa do Mundial de Clubes. Sem revelar qual seria a equipe, a reportagem indica que a proposta “abriria a possibilidade de participar do Mundial”, reforçando a intenção de ter Cristiano Ronaldo como um reforço de impacto para a competição.

Cristiano Ronaldo celebra um de seus gols marcados em jogo do Al-Nassr (Foto: Fayez Nureldine / AFP)

