INSIRAÇÃO EM MESSI E 'INFERNO' VIVIDO NO PSG

Neymar citou inspiração em Messi, que carregava o peso de não possuir um título mundial, mas na edição de 2022, o ídolo argentino assumiu a responsabilidade e liderou a Albiceleste à conquista do tricampeonato no Qatar. Neymar e Messi atuaram juntos pelo Barcelona entre 2013 e 2017, e no Paris Saint-Germain entre 2021 e 2023, onde afirmou ter vivido um "inferno" no clube francês ao lado do ex-companheiro.