- Diante da situação climatológica excepcional em Madrid, os avisos de alerta vermelho por parte da AEMET e as recomendações do Ajuntamento de Madrid, a La Liga, depois de analisar a situação e manter conversas com o presidente da RFEF, o presidente do Conselho Superior de Esportes e os conselheiros delegados de Atlético de Madrid e Sevilla, tomou a decisão de adiar o encontro entre as duas equipes, previsto para acontecer às 18h30 locais no Cívitas Metropolitano de Madrid - informou a liga.