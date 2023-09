O Campeonato Saudita tem um novo líder. Na tarde desta sexta-feira (1º), a cidade de Jidá presenciou um clássico de respeito entre Al-Ittihad e Al-Hilal, no Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, pela quinta rodada. O time de Neymar, ainda sem a presença do astro brasileiro, venceu por 4 a 3, com hat-trick de Mitrovic.