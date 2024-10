Na reestreia de Neymar, Jorge Jesus bate recorde no Al-Hilal

Jorge Jesus se tornou o treinador mais vitorioso da história do Al-Hilal (Foto: Divulgação / Al-Hilal)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 09:56 • Rio de Janeiro

Mesmo em dia de Neymar, quem roubou a cena no jogo do Al-Hilal foi o técnico Jorge Jesus. Com a vitória sobre o Al Ain, por 5 a 4, na terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia, o português se tornou o treinador mais vitorioso da história do clube saudita, com 81 triunfos.

➡️ Lenda da Roma, Totti cogita voltar a jogar futebol: ‘Nunca diga nunca’

Na primeira passagem, em 2018, antes de assumir o Flamengo, conquistou 18 vitórias em 24 jogos. Depois de voltar ao país em 2023, somou 62 triunfos. Ao todo, conquistou quatro títulos no clube. Na temporada passada, Jorge Jesus levou o Al-Hilal ao Guinness Book, com o clube com mais vitórias consecutivas na história do futebol mundial (34).

Al Ain 4x5 Al-Hilal: como foi o jogo?

A grande expectativa para o jogo estava centrada em Neymar Jr., porém, para o Al-Hilal, a viagem para os Emirados Árabes Unidos valia bem mais que uma partida da primeira fase na competição. Foi justamente contra o Al Ain, em abril deste ano, que o time de Jorge Jesus perdeu a histórica invencibilidade de 34 jogos. Os jogadores do Patrão entraram centrados pela vitória desde os primeiros minutos.

E o resultado no primeiro tempo foi prova disso. A objetividade definiu perfeitamente a atuação do Al-Hilal, que conseguiu três gols em oito finalizações feitas. Apesar de Neymar ter roubado a atenção no estádio, outros brasileiros brilharam: Renan Lodi, autor do gol que abriu o placar, e Malcom, destaque na criação de chances.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Se o primeiro tempo indicava uma vitória tranquila dos sauditas, um balde de água fria logo atrapalhou os planos. Rahimi, mais uma vez, e Sanabria, recolocaram o Al Ain na partida. Porém, foi Salem Al-Dawsari quem acalmou os ânimos do time de Riade: ele fez outros dois gols e deu um pouco de tranquilidade aos visitantes, por mais animado que o jogo parecesse.

Na reta final do jogo, Albulayhi ainda deixou o Al-Hilal com um jogador a menos e Rahimi, de pênalti, ainda conseguiu fazer mais um para o Al Ain. O final de jogo foi sofrido e o risco de gol de empate dos donos da casa foi uma grande procupação na torcida visitante. Porém, graças à ótima atuação de Salem, o Patrão volta para casa com três pontos importantes e a liderança na Conferência Oeste.