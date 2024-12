Milan acerta contratação de treinador ligado ao Botafogo

O Milan anunciou, na manhã desta segunda-feira (30), a contratação do técnico Sérgio Conceição. O português estava sem clube desde o fim de 2023-24, quando optou por deixar o Porto após as eleições presidenciais não tomarem o rumo que desejava para sua carreira.

continua após a publicidade

➡️ Retrospectiva 2024: CR7 bate recordes individuais, mas perde taças e vive polêmicas

Sérgio assinou um contrato válido por um ano e meio, até o fim do primeiro semestre de 2026, e chega aos Rossoneri para substituir o compatriota Paulo Fonseca. O lusitano vinha sendo questionado após maus resultados, e o fim de linha chegou após o empate com a Roma por 1 a 1 no domingo (29), em pleno Giuseppe Meazza.

Conceição chegou a ter seu nome ventilado nas redes sociais por torcedores do Botafogo. A possível saída de Artur Jorge rumo ao mundo árabe levantou preocupações entre os aficionados, e especulações foram levantadas sobre um interesse de John Textor, mas não houve sequer contato entre as partes.

continua após a publicidade

📋 Quem é Sérgio Conceição, novo treinador do Milan?

Atualmente na área técnica, Sérgio Conceição jogou profissionalmente por quase 20 anos, vestindo as camisas de Inter de Milão, Porto e Lazio, além de ter feito mais de 50 jogos pela seleção de Portugal. A aposentadoria do então ponta-direita aconteceu ao final de 2009, pelo PAOK, da Grécia.

No ano seguinte, ganhou uma oportunidade e foi assistente no Standard de Liège, da Bélgica, e rapidamente escalou o processo até ganhar a primeira chance como técnico no Olhanense-POR. Nos anos seguintes, emendou passagens por clubes portugueses e pelo Nantes-FRA, até chegar ao Porto em 2017.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Pelos Dragões, desenvolveu um trabalho amplamente qualificado, e logo em sua primeira temporada completa, conquistou o Campeonato Português. Ao todo, foram 11 troféus em sete anos de jornada no clube e uma idolatria ampla conquistada diante dos torcedores.

Sergio Conceição foi anunciado como novo técnico do Milan nesta segunda-feira (Foto: Reprodução/X/@FCPorto).

O fim do trabalho, porém, foi antecipado: mesmo tendo contrato até 2028, Sérgio optou por finalizar o vínculo sem indenização após a eleição presidencial do clube ter sido vencida por André Villas-Boas, com quem não tinha uma boa relação. Somado a isso, houve também uma "quebra de confiança" por parte de um dos membros da comissão, ainda não explicada.

Sérgio Conceição terá a missão de recolocar o Milan nos trilhos antes que as competições principais do futebol no Velho Continente afunilem. Atualmente, o time ocupa a oitava colocação do Campeonato Italiano, com 27 pontos, oito a menos em relação à zona de qualificação para a próxima edição da Champions; na competição continental, o panorama é mais tranquilo, restando dois pontos para confirmar uma vaga no mata-mata.