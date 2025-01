Neymar joga em Al-Hilal x Al-Ittihad? Saiba a condição do atacante

O Al-Hilal enfrenta o Al-Ittihad nesta terça-feira (7), às 14h30 (horário de Brasília), na Kingdom Arena, pelas quartas de final da Copa do Rei Saudita. Neymar, recuperado de lesão, pode ser novidade para o confronto de logo mais.

continua após a publicidade

➡️Al-Hilal x Al-Ittihad: onde assistir e escalações

Neymar vai jogar contra o Al-Ittihad?

A expectativa para um confronto entre Neymar e Benzema é alta, no entanto, a presença do brasileiro é uma das grandes dúvidas sobre o duelo. O atacante, recuperado de lesão, participou de um amistoso de intertemporada do Al-Hilal e deve estar à disposição do técnico Jorge Jesus para a partida pela Copa do Rei Saudita.

A grande questão é que o atleta não apareceu nos materiais de divulgação do Al-Hilal para a partida e nem nas fotos dos atletas relacionados para o jogo, gerando dúvida sobre a presença de Neymar no duelo.

continua após a publicidade

Como o atleta está sem ritmo de jogo, existia a possibilidade de Neymar começar no banco de reservas e ser aproveitado ao longo da partida, mas nada foi confirmado pela equipe saudita.

Neymar-Jr. em ação pelo AL-Hilal (Foto: AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional