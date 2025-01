Ataque hacker faz site de time brasileiro ‘anunciar’ Neymar

Na noite desta sexta-feira (3), o site oficial do Coritiba sofreu um ataque hacker. Uma falsa notícia sobre a contratação do jogador Neymar foi inserida na página principal, causando confusão entre os torcedores.

A notícia falsa ficou disponível por cerca de uma hora até ser identificada como uma invasão digital. O conteúdo atribuía declarações ao CEO do Coritiba, Gabriel Lima, elogiando a aquisição de Neymar e ressaltando o esforço do clube em trazer o atleta. Após a remoção da postagem, o site foi desativado temporariamente até ser restaurado pelo departamento de TI do Coritiba na manhã deste sábado.

Outro caso recente de ataque hacker

O incidente não é um caso isolado no futebol brasileiro. Em maio de 2024, o site do Fluminense também foi invadido e anunciou falsamente a contratação de Erling Haaland, do Manchester City.



A falsa notícia sobre Neymar toca em um ponto real de conexão entre o jogador e o Coritiba, já que Neymar pai jogou brevemente pelo clube em 1991, participando de apenas dois jogos, sem fazer gols.

