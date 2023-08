- Hoje me despeço do Redbull Bragantino. Cheguei ao clube em março de 2021 para viver uma linda história, são mais de 100 jogos com a camisa do Massa Bruta e muito suor. Durante esses dois anos, vivi tudo intensamente, foram grandes jogos, grandes competições e momentos incríveis, mas como tudo na vida também tiveram momentos difíceis. Nessas horas tive todo suporte. Só tenho a agradecer ao clube pela oportunidade, a torcida pelo apoio, e todos funcionários do clube que estiveram comigo nessa trajetória. Chegou a hora de novos desafios. Valeu, Massa Bruta - disse o jogador, em postagem nas redes sociais.