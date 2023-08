Desde a saída de Lewandowski para o Barcelona, o Bayern de Munique sofre da ausência de um centroavante. Com contrato até junho de 2024, Kane não deseja renovar, quer sair dos Spurs e já teria aceitado as condições para a transferência à Alemanha. As diversas recusas do Tottenham podem ocasionar em uma possível saída sem custos no próximo ano, se tornando um prejuízo para o time inglês.