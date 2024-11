Neymar disputou 20 jogos e perdeu 94 desde a Copa do Mundo

Alvo do Santos para a próxima temporada, Neymar tem a marca negativa de apenas 20 jogos na carreira após a participação na Copa do Mundo do Qatar, ainda em 2022. A ausência de Neymar durante esses quase dois anos se dá por conta do acúmulo de lesões durante o período.

continua após a publicidade

➡️ Atitude de Neymar após lesão é criticada na Europa: ‘De confusão em confusão’

Desde a realização da Copa do Mundo do Qatar, Neymar perdeu 94 jogos, sendo 77 deles por clubes (62 do Al-Hilal e 15 do PSG), além de 17 pela Seleção Brasileira, e teve, ao todo, quatro lesões. Isto fez com que o craque brasileiro ficasse afastado dos gramados por 526 dias.

Em sua passagem pelo futebol internacional, o atacante do Al-Hilal sofreu a 30ª contusão. Desta vez, foi constatada uma lesão muscular na partida contra o Esteghlal, pela Liga dos Campeões da Ásia. O clube informou que o programa de reabilitação vai durar entre quatro e seis semanas, e o jogador não deve atuar mais este ano.

continua após a publicidade

O Al-Hilal está incomodada com as recorrentes lesões do atacante. Ele chegou ao time em agosto de 2023, por cerca de 90 milhões de euros (aproximadamente R$ 500 milhões), e uma rescisão de contrato está sendo avaliada.

Neymar desde a Copa do Mundo de 2022

9 jogos pelo Paris Saint-Germain

4 jogos pela Seleção

7 jogos pelo Al-Hilal

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Neymar em aquecimento pelo Al-Hilal (Foto: Adel Al-Naimi/AFP)

Santos pode repatriar Neymar

A volta de Neymar ao Brasil pode se tornar realidade na próxima temporada. O Santos recebeu sinal positivo para um possível retorno ao ex-clube e agora aguarda a definição do atacante.

A ideia da diretoria do Peixe era repatriar o camisa 10 em julho, assim que o vínculo com a equipe saudita terminasse. Mas a possibilidade de um acordo amigável entre as partes para adiantar a rescisão animou o presidente Marcelo Teixeira, que agora vê chances de contar com Neymar já no início do ano. As informações foram divulgadas pelo Uol.

Além de defender seu clube de formação, Neymar vê no Santos uma oportunidade de retomar seu alto nível de jogo após grave lesão no joelho e, assim, reconquistar uma vaga na Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo de 2026.

Neymar é criticado por jornal europeu

"De confusão em confusão". Foi desta forma que o veículo definiu a atual fase de Neymar, que ficará longe dos gramados por no mínimo quatro semanas devido a uma ruptura no tendão da coxa. Semanas antes de se lesionar pela última vez, o ex-Santos tinha se ausentado por 369 dias por conta de uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

Retornar ao Brasil após a nova lesão, ocasionada perto ao período de festas, foi motivo para que o periódico detonasse Neymar.

- Mais uma vez o atleta passará a recuperação no Rio, rodeado de sua gente. Esse período de inatividade coincidindo com as férias de Natal. Em meio a rumores sobre seu futuro, tudo esquenta - ressaltou o diário AS.