Atitude de Neymar após lesão é criticada na Europa: ‘De confusão em confusão’

Após se lesionar pela segunda vez consecutiva desde que chegou ao Al-Hilal, Neymar virou assunto nos jornais da Europa. A atitude do brasileiro de vir ao Rio de Janeiro para o aniversário de sua filha enquanto o time saudita segue em temporada foi amplamente criticada pelo Diário AS, jornal de Madri.

continua após a publicidade

➡️ Clube europeu lança camisa em homenagem a Felipe Melo

Neymar é criticado por jornal europeu

"De confusão em confusão". Foi desta forma que o veículo definiu a atual fase de Neymar, que ficará longe dos gramados por no mínimo quatro semanas devido a uma ruptura no tendão da coxa. Semanas antes de se lesionar pela última vez, o ex-Santos tinha se ausentado por 369 dias por conta de uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

Retornar ao Brasil após a nova lesão, ocasionada perto ao período de festas, foi motivo para que o periódico detonasse Neymar.

— Mais uma vez o atleta passará a recuperação no Rio, rodeado de sua gente. Esse período de inatividade coincidindo com as férias de Natal. Em meio a rumores sobre seu futuro, tudo esquenta - ressaltou o AS.

continua após a publicidade

Neymar em aquecimento pelo Al-Hilal (Foto: Adel Al-Naimi/AFP)

Aliás, os rumores sobre a saída de Neymar do futebol saudita estão cada vez mais intensos. O Inter Miami de Lionel Messi e Luis Suárez, além do Santos, no futebol brasileiro, se destacam como possíveis destinos para o camisa dez. O investimento do Al-Hilal pelo atleta já é considerado um dos piores da história do futebol: 90 milhões de euros pelo passe e outros 100 milhões em salários fixos.

Até aqui, Neymar soma apenas sete partidas, um gol e uma assistência pelo clube. É, de longe, o desempenho menos expressivo do jogador por um clube na carreira.

continua após a publicidade

— Embora a temporada do Al Hilal continue, Neymar não pensou nisso e pegou um avião com a família para o Brasil. O ex-jogador do Barcelona não deverá voltar a pisar em Riade até o próximo ano - escreveu o jornal.

Veículos na Arábia Saudita afirmam que Neymar e Al-Hilal irão discutir uma rescisão amigável após a virada do ano. O atacante não deu pistas sobre a saída e nem sobre qual será o seu próximo destino.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional