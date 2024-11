Neymar se pronuncia sobre notícia envolvendo o jogador: ‘Estão malucos’

Neymar se manifestou após notícia que teria sido roubado por torcedor (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 19:42 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Neymar, do Al-Hilal, usou as redes sociais para desmentir uma notícia veiculada nesta quinta-feira (7). Perfis na web compartilharam um vídeo, onde afirmam que um torcedor do clube árabe havia roubado um anel do jogador ao cumprimentá-lo no estádio. O atleta negou o fato.

- Vocês estão ficando malucos. Só essa semana já foram três fake news. Uma página desse tamanho, com tantos seguidores, propagando mentiras fica difícil. Uma pena o Brasil me tratar assim - escreveu Neymar em uma página do Instagram que conta com mais de um milhão de seguidores.

No vídeo, um fã aperta a mão de Neymar, e o jogador olha para a própria mão e para o torcedor algumas vezes após o cumprimento.

Depois de retornar de uma grave lesão ligamentar no joelho, o atacante deixou o gramado na última partida do Al-Hilal 30 minutos após entrar em campo. O atleta de 32 anos foi diagnosticado com uma ruptura no tendão da coxa, que deve deixar o craque fora de ação de quatro a seis semanas.