Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 11:27 • Rio de Janeiro

Durante o programa do UOL Finanças do Esporte, o comentarista Paulo Vinicius Coelho revelou um fato curioso sobre as finanças de Neymar e Cristiano Ronaldo em 2012. Segundo o jornalista, Neymar recebia um valor superior ao do astro português, considerando todos os ganhos. Vale lembrar que em 2012 Cristiano Ronaldo foi o segundo colocado no ranking da Bola de Ouro.

- O diretor de marketing do Santos me disse que o Neymar ganhou R$42 milhões em 2012. Quer dizer, ele ganhou 13,5 milhões de euros, em uma época em que o Cristiano Ronaldo ganhava 10 milhões de euros porque não tinha direito de imagem. Então, o Neymar ganhava mais no Santos que o Cristiano Ronaldo no Real Madrid - por uma particularidade do contrato - revelou PVC.

Por onde anda Neymar?

Esta semana, Neymar desembarcou no Brasil, para dar seguimento ao tratamento da recuperação da lesão, e só deve voltar a jogar em 2025. Foi apenas o segundo jogo do camisa 10 desde seu retorno à atividade após um ano parado devido à grave lesão no joelho.

No mesmo dia da divulgação da situação médica do atleta, rumores na Arábia Saudita apontaram que o Al-Hilal estaria interessado na rescisão amigável do contrato de Neymar com o Patrão. A equipe saudita estaria insatisfeita com o baixo tempo de jogo do jogador e acredita que o alto investimento não gerará retorno.