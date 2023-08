Depois de 10 anos no futebol europeu, Neymar está de malas prontas para a Arábia Saudita. Após quatro anos de Barcelona e seis anos no PSG, o craque brasileiro aceitou a proposta para jogar pelo Al-Hilal. Segundo informações do 'ge', Neymar vai receber € 320 milhões (R$ 1,7 bilhão) durante o contrato de dois anos com o clube saudita.