Ainda de acordo com Fabrizio Romano, Neymar teria ficado 'balançado' com a proposta do Al-Hilal. O jornalista afirma que as negociações estão em estágio avançado de andamento. Aos 31 anos, o brasileiro tem o menor valor de mercado pessoal desde a saída do Santos em 2013 - avaliado em € 60 milhões (R$ 321 milhões), segundo o 'Transfermarkt'. Este número é € 120 milhões a menos que o mais alto, nos primeiros anos do atleta no Paris Saint-Germain (€ 180 milhões).