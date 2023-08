Além do Al-Hilal, outro clube que tem forte interesse na contratação de Neymar é o Barcelona. O clube catalão, que foi casa do craque brasileiro de 2013 a 2017, estaria se organizando financeiramente para costurar o retorno do jogador. Segundo a 'TNT Sports', o Barcelona aguarda uma rescisão do contrato do brasileiro com o Paris Saint-Germain para avançar de vez nas negociações. A rescisão de contrato, por sua vez, pode ser um problema para o Barça, já que a oferta do Al-Hilal pode ser financeiramente mais vantajosa para o clube parisiense.