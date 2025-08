Newcastle se aproxima de acordo por zagueiro do Milan; confira

Classificado para a Liga dos Campeões, o Newcastle está bastante ativo no mercado e busca qualificar ainda mais o elenco de Eddie Howe. Assim, os Magpies estão próximos de um acerto pelo zagueiro Malick Thiaw, do Milan, segundo o jornalista Patrick Berger. O clube inglês já teria, inclusive, um acordo com o jovem alemão em relação aos termos pessoais do contrato.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar de já ter convencido Malick Thiaw, o Newcastle segue em negociações com o Milan após uma proposta inicial de 30 milhões de euros (R$ 191,2 milhões na cotação atual). A vontade do zagueiro de 23 anos tende a ser decisiva, já que o treinador Massimiliano Allegri teria recusado categoricamente uma venda do talentoso defensor. Além dos Magpies, o Bayer Leverkusen também estaria monitorando Thiaw.

continua após a publicidade

Thiaw teria impressionado bastante o novo comandante rossonero durante a pré-temporada, o que teria impedido, inclusive, sua saída para o Como, ainda em junho. Dessa forma, uma espécie de "queda de braço" começa a se desenhar em San Siro, com o Newcastle pressionando para reforçar o setor defensivo de Eddie Howe, uma das prioridades para 2025/26.

Números de Thiaw no Milan

Há três temporadas no Milan, Malick Thiaw totaliza 85 partidas pelos Rossoneros. Em 2024/25, por exemplo, Thiaw atuou em 31 oportunidades, sendo 22 delas no Campeonato Italiano. O zagueiro alemão marcou um gol e contribuiu com uma assistência no último ano em San Siro. Antes de desembarcar na Itália, Thiaw se destacou no Schalke 04 e foi vendido ao Milan por 7 milhões de euros (R$ 44,6 milhões) em agosto de 2022.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.