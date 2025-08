Newcastle mira atacante do Chelsea para substituir Isak; veja

O Newcastle está em busca de um possível substituto para Alexander Isak, que negocia uma transferência para o Liverpool. Dessa forma, os Magpies identificaram um novo alvo: Nicolas Jackson, atacante do Chelsea. A informação é do jornalista Ben Jacobs. Jackson é o "plano B" para Eddie Howe com a iminente perda da disputa por Benjamin Sesko para o Manchester United.

Alexander Isak cresceu no Newcastle e se tornou a estrela do clube, principalmente na última temporada, quando anotou 23 gols na Premier League e se sagrou vice-artilheiro da liga. Diante disso, o Liverpool colocou o sueco como alvo e desencadeia uma espécie de "efeito dominó" na Inglaterra. A primeira opção dos Magpies para substituir Isak foi Benjamin Sesko, mas o Manchester United está mais próximo de um acordo com o RB Leipzig pelo jogador. Assim, Nicolas Jackson aparece no radar.

A saída de Jackson do Chelsea parece natural, já que o clube contratou Liam Delap e João Pedro, dois atacantes de área. Assim, diante das circunstâncias, Newcastle e Nicolas Jackson podem se aproximar, de fato. Aos 24 anos, o atacante senegalês está avaliado em 50 milhões de euros (R$ 318,6 milhões na cotação atual) pelo site "Tranfermarkt".

Números de Nicolas Jackson

Apesar de números relativamente interessantes, Nicolas Jackson não foi o bastante para o Chelsea na visão de Enzo Maresca. Em duas temporadas pelos Blues, o atacante marcou 30 gols em 81 jogos disputados, além de ter contribuído com 12 assistências. O primeiro ano em Stamford Bridge foi um pouco mais animador do que 2024/25, já que balancou as redes 17 vezes em 44 partidas. Ainda assim, Jackson é visto pelo Newcastle com bons olhos.

