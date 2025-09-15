Newcastle perde reforço de 60 milhões de euros por até cinco semanas
Yoane Wissa não atuou na vitória contra o Wolverhampton no último sábado (13)
Novo atacante do Newcastle, Yoane Wissa, ficará afastado dos gramados por cerca de quatro a cinco semanas devido à lesão. O jogador foi anunciado pelos Magpies no final da última janela de transferências.
O atacante de 29 anos sofreu uma lesão no joelho enquanto jogava pela República Democrática do Congo, no último dia 9. A seleção de Wissa perdeu para Senegal por 3 a 2 pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. O atacante do Newcastle anotou um dos gols da partida antes de ser substituído no segundo tempo.
Segundo o jornal inglês "Sky Sports", a lesão não é tão grave quanto se temia inicialmente, mas Yoane Wissa não deve estar disponível antes do fim da próxima pausa internacional em outubro.
Wissa perderá os três jogos da Premier League contra Bournemouth, Arsenal e Nottingham Forest. O congolês também ficará fora de dois jogos da Liga dos Campeões contra Barcelona e Union Saint-Gilloise, e de um jogo da Copa da Liga contra Bradford City.
Yoane Wissa no Newcastle
Wissa fechou contrato com o Newcastle no valor de 57,7 milhões de euros. Na última temporada, o congolês marcou 20 gols em 38 jogos por todas as competições, sendo que 19 desses tentos foram na Premier League, colocando-o em sexto na classificação de artilheiros.
No último sábado (13), No St. James’ Park, o Newcastle bateu os Wolves pelo placar mínimo. O único tento da partida foi marcado pelo estreante Nick Woltemade, aos 29 minutos do primeiro tempo. Yoane Wissa não foi relacionado para partida.
