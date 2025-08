Real Madrid define data de retorno e número da camisa de Endrick

O Real Madrid definiu que a data para o retorno de Endrick aos treinos sob comando de Xabi Alonso será a partir do dia oito de setembro. O brasileiro se recupera de uma lesão muscular e estará à disposição do treinador após a próxima Data Fifa, segundo o "Marca".

Na atual temporada, Endrick seguirá vestindo a camisa 16, assim como fez em seu primeiro ano como jogador do Real Madrid. O dono da nove será Gonzalo García, que foi o artilheiro do Mundial de Clubes e herda o número utilizado por Mbappé em 2024/2025.

Na reta final da temporada passada, Endrick sofreu uma lesão em uma partida contra o Sevilla, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. O centroavante chegou a viajar para os Estados Unidos e treinar, mas o jovem sofreu uma recaída nos últimos dias quando parecia próximo de um retorno.

Endrick tem ciência de que precisa recuperar o tempo perdido no Real Madrid e convencer Xabi Alonso por um lugar na equipe. O brasileiro está focado em trabalhar, melhorar e aprender com o novo treinador visando triunfar com a camisa merengue em sua segunda temporada.

