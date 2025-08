O Manchester United entrou oficialmente na disputa pela contratação de Benjamin Šeško, de 22 anos, atacante do RB Leipzig. Segundo informações do jornal alemão "BILD", o clube inglês apresentou uma proposta no valor total de 85 milhões de euros (aproximadamente R$ 542 milhões), incluindo bônus por metas atingidas.

Concorrência com o Newcastle

Com isso, os Red Devils responderam ao interesse do Newcastle, que já havia feito duas ofertas pelo jogador. A primeira, de 80 milhões de euros, foi recusada no último sábado. Na segunda tentativa, os Magpies ofereceram 80 milhões fixos + 5 milhões em bônus, totalizando os mesmos 85 milhões de euros.

O interesse simultâneo dos dois clubes da Premier League intensificou a disputa pela contratação do atacante esloveno. De acordo com o "BILD", Šeško não participou do treino coletivo do RB Leipzig nesta terça-feira (5), realizando apenas atividades individuais.

O jogador, que tem contrato com o clube alemão até 2029, ainda não tomou uma decisão. Segundo a imprensa alemã, Šeško teria sinalizado positivamente para ambos os clubes, o que mantém o cenário aberto.

United coloca atacante no mercado

Segundo informações da "BBC", o Manchester United avalia a venda do atacante Rasmus Højlund por 30 milhões de libras. O jogador, de 21 anos, marcou dois gols na vitória sobre o Bournemouth, em amistoso realizado em Chicago, mas pode perder espaço caso o clube concretize a contratação de Šeško.

Newcastle pode perder Isak

Enquanto isso, o Liverpool prepara uma nova oferta por Alexander Isak. A proposta inicial, segundo a "Sky Sports", foi de 110 milhões de libras com bônus, mas não chegou ao valor de 120 milhões de libras desejado pelo Newcastle. O atacante sueco se reapresentou no último sábado (2), após treinar de forma individual em San Sebastián, na Espanha, alegando uma lesão na coxa.

Ele não participou da turnê asiática de pré-temporada com os Magpies, mas agora treina nas instalações do clube.