O Newcastle anunciou, neste sábado (2), a contratação do goleiro Aaron Ramsdale, de 27 anos. O arqueiro teve passagem relevante pelo Arsenal nos últimos anos, e chega para reforçar a equipe de Eddie Howe em temporada de retorno à Champions.

O vínculo entre as partes é de empréstimo, válido até o final do primeiro semestre de 2026. Ao fim do acordo, a tendência é que Ramsdale retorne ao Southampton, que buscará, sem o inglês, o acesso à divisão de elite do futebol inglês.

- Para alguém como eu, que adora a energia dos grandes jogos e coloca o coração na ponta das mangas, percebo que o St. James' Park é o lugar que nenhum outro faz igual. Sempre gostei de atuar em jogos aqui. Os torcedores se mostram apaixonados e barulhentos, então estou muito feliz de chegar ao clube -declarou o goleiro.

Aaron chegou ao Arsenal em agosto de 2021, e foi parte importante da era do técnico Mikel Arteta por dois anos. No verão de 2023, com a chegada de David Raya, se tornou reserva e optou por mudar de ares. No Southampton, em 2024/25, defendeu a equipe mais vazada da Premier League, com 86 bolas na rede, e foi rebaixado junto aos Saints.

Aaron Ramsdale foi emprestado pelo Southampton ao Newcastle em vias de disputa da Champions (Foto: Reprodução)

💪 Newcastle retorna à Champions e quer fortalecer plantel

Nesta temporada, o Newcastle tem buscado montar um elenco forte para disputar a Champions League após não conseguir a qualificação à última edição. Além de Ramsdale, o clube já anunciou a chegada de Anthony Elanga, do Nottingham Forest, por quase R$ 400 milhões. O alvo da vez é Benjamin Sesko, do RB Leipzig, que também está na mira do Manchester United.

Apesar das chegadas, o técnico Eddie Howe pode ter uma grande baixa para 2025/26. Alexander Isak, artilheiro do clube na última temporada, está na mira do Liverpool e já manifestou o desejo de saída. Todavia, a diretoria dos Magpies pede 170 milhões de euros (mais de R$ 1,1 bilhão na cotação atual), e as conversas seguem em andamento.

