Ex-jogador do Barcelona, Jeffrén Suárez cutucou Messi e foi sincero ao opinar sobre a importância de Lamine Yamal no atual elenco de Hansi-Flick. Em entrevista ao podcast "Helado Oscuro", o venezuelano chegou a compará-lo com Messi no PSG.

- Ele tem 18 anos e é normal que não saiba as consequências de seus atos, mas acho que o Barça fará as coisas direito. Não é ele quem faz a diferença. O Barcelona tem muitos jogadores bons, como Pedri. Se Xavi e Iniesta não tivessem jogado com Messi, ele não seria o que é. Veja quando ele foi para o PSG.

Na conversa, Jeffrén contou sobre os bastidores do Barcelona e aproveitou a oportunidade para cutucar Lionel Messi. O ex-jogador revelou como eram os treinos da equipe de Pep Guardiola entre 2009 e 2011, quando deixou o clube catalão.

- Ninguém podia tocar no Messi e havia muitos problemas com isso, pois muitos que subiam da base chegavam forte. Se você fosse do círculo dele, poderia até se divertir, mas se não...

Na temporada passada, Lamine Yamal foi o grande protagonista do Barcelona nas conquistas da La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha. O jogador era cotado para brigar pela Bola de Ouro, mas a eliminação na semifinal da Champions League fez com que o jovem perdesse força.

