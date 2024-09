Haaland abriu o placar da partida de empate entre Manchester City e Arsenal (Foto: Reprodução/Instagram: @mancity)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 11:38 • Manchester (ING)

Embora tenha terminado empatada, Erling Haaland abriu o placar da partida contra o Arsenal, neste domingo (22), pela Premier League. Esse gol, que foi o de número 100º pelo Manchester City, marcou mais um recorde batido pelo atacante.

No início da temporada atual, Haaland já havia se tornado o dono do recorde de mais gols em primeiros jogos da competição inglesa, com nove bolas da redes em quatro rodadas. Nesse fim de semana, o novo número de gols do atacante foi marcado pela rapidez em que aconteceu.

Assim como Cristiano Ronaldo, que realizou esse feito, em 2011, quando atuava pelo Real Madrid, Erling garantiu o seu 100º gol com um mesmo clube europeu em apenas 105 partidas disputadas. Ao igualar com o CR7, o atacante do City é apenas o segundo jogador a conquistar esses números.

Atual artilheiro da Premier League, nas duas últimas temporadas, Haaland já marcou pelo menos um gol em todos os clubes que enfrentou no torneio. O norueguês balaçou as redes um total de 73 vezes, assim, está na 63ª colocação no ranking de artilheiros da Liga Inglesa.

Haaland comemora gol em vitória do Manchester City contra Young Boys (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

Gols com o Manchester City

Champions League - 18 gols Premier League - 73 gols Copa da Inglaterra - 8 gols Copa da Liga - 1

Entre os campeonatos disputados por Haaland no Manchester City, o atacante de 24 anos só não marcou nas partidas da Supercopa, tanto a Inglesa quanto a Europeia, o que equivale a quatro partidas apenas. Além das definições, o norueguês já entregou 15 passes para gols.

A próxima partida do City será contra o Watford, nesta terça-feira (24), às 15h45 (de Brasília) pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. O duelo terá transmissão do canal fechado ESPN e da plataforma de streaming Disney+ premium.