Onde assistir aos jogos de hoje (23/09/2024)

Santos e Novorizontino duelam pela liderança da Série B (Foto: Abner Dourado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (23), os destaques dos jogos de hoje ficam com as partidas da Série B do Campeonato Brasileiro, com o principal confronto sendo entre os líderes da competição, Santos e Novorizontino. Alguns jogos de encerramento de rodada no futebol europeu também são atrativos para o dia de hoje.

Pela liderança da Série B, Santos e Novorizontino duelam nesta segunda-feira; Confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Pedro Zacchi/AGIF)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (segunda-feira, 23 de setembro de 2024)

Brasileirão Série B

18h30: Paysandu x Sport - Sportv e Premiere

21h: Santos x Novorizontino - Sportv e Premiere

21h30: Brusque x Amazonas - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Campeonato Italiano

15h45: Atalanta x Como - ESPN 2 e Disney+

La Liga

16h: Real Betis x Mallorca - Disney+

Brasileirão Série C

20h: Athletic Club x Ferroviária - DAZN e Nosso Futebol

Campeonato Português

16h15: Boavista x Benfica - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Turco

14h: Gazisehir Gaziantep x Trabzonspor - Disney+

Segunda Divisão Espanhola

15h30: Huesca x Córdoba - Disney+

Campeonato Argentino

21h: Banfield x Independiente Rivadavia - Disney+

Campeonato Peruano

22h: Melgar x Grau - Fanatiz

Campeonato Colombiano

22h10: Atlético Bucaramanga x Atlético Nacional - Fanatiz

Campeonato Alemão Feminino

13h: Bayern de Munique (F) x Hoffenheim (F) - DAZN

NWSL (Feminino)

23h: Angel City x Portland Thorns - Canal GOAT