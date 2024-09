Memphis Depay, em ação pelo Corinthians contra o Atlético-GO no Brasileirão 2024 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 20:09 • São Paulo (SP)

Memphis Depay fez sua estreia com a camisa do Corinthians neste sábado (21), na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, pela 27ª rodada do Brasileirão. O jogo na Neo Química Arena repercutiu em todo o mundo, em especial para os jornais dos Países Baixos.

O atacante neerlandês foi ressaltado como peça fundamental para a sequência do Timão no restante da temporada, segundo o jornal 'De Telegraaf'. A movimentação da torcida alvinegra com a chegada do camisa 94 também foi motivo de encantamento para os diários de seu país natal.

Foram apenas 25 minutos de Memphis Depay em campo pelo Corinthians, mas o suficiente para que muitas chaves fossem ligadas. Antes de a bola rolar em Itaquera, os torcedores nos arredores do estádio já demonstravam todo o entusiasmo que a estreia de um grande astro envolve.

- Memphis Depay estreia nas competições brasileiras. Ele entrou em campo para grande entusiasmo da torcida. Havia até uma bandeira holandesa à vista na plateia (…) A vitória do Corinthians foi importante. O clube paulista quer fazer de tudo para não ser rebaixado e por isso garantiu os serviços do Depay. - analisou o 'De Telegraaf'.

- Memphismania' e grande vitória na estreia de Memphis Depay pelo Corinthians (…) Havia uma verdadeira 'Memphismania' em torno da Neo Química Arena (…) Os torcedores compraram muitos souvenirs com sua imagem e camisetas com seu nome e o número 94. - escreveu o 'AD News'.

Depay substituiu Yuri Alberto, que fazia uma boa partida e chegou a ser ovacionado pelos torcedores presentes. Apesar dos poucos minutos em campo e ainda não em sua perfeita forma física, o neerlandês arriscou alguns passes e finalizações, com destaque para a bola defendida pelo goleiro adversário.