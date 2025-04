Flick não descarta eliminação do Barcelona: ‘Esporte de loucos’

Depois de golear o Borussia Dortmund por 4 a 0 na ida das quartas de final, o Barcelona se encontra com um pé e meio na semifinal da Champions League. Apesar do favoritismo e a vantagem confortável, o técnico Hansi Flick preferiu manter os pés no chão e não descartou uma eventual eliminação.

— Ainda não (nos classificamos). Nunca se sabe o que vai acontecer no futebol, porque é um esporte de loucos. Temos que jogar como fizemos hoje. Fazer o que sabemos fazer. Jogamos bem e, quando jogamos assim, marcamos gols — disse o treinador.

Na mesma coletiva de imprensa, Hansi Flick celebrou não só o resultado positivo na partida de ida, como também frisou a importância de manter seu elenco saudável visando a reta final da temporada. Além da Champions, o Barça disputa outras duas frentes: La Liga, em que é o líder, e Copa do Rei, a qual fará final contra o Real Madrid no dia 26.

— Nenhum jogador está lesionado. É um ótimo resultado, mas o jogo de volta ainda está por vir. Conheço Dortmund e haverá uma ótima atmosfera. Teremos que estar tão concentrados quanto estivemos hoje. Não podemos mudar o calendário. Será importante que os jogadores se recuperem nos próximos dias. Eu realmente aprecio seu profissionalismo — comentou.

No Signal Iduna Park, Barcelona e Borussia Dortmund definem quem será semifinalista da atual edição da Champions na próxima terça-feira, dia 15 de abril. Para avançar, a equipe alemã terá de vencer por, pelo menos, quatro gols de diferença.

Hansi Flick avalia trio do Barcelona

Tridente ofensivo mais quente do mundo, Raphinha, Lamine Yamal e Robert Lewandowski marcaram e contribuiram com assistências contra o Borussia Dortmund. Na coletiva, Flick fez uma breve avaliação do trio.

— Eles são muito importantes, e também quando você olha para a defesa, o quanto os reservas influenciam. Isso é importante em tantos jogos — disse Flick sobre o trio do Barcelona.

São 82 gols marcados pelo trio até aqui na temporada, sendo 40 de Lewandowski, 28 de Raphinha e 14 de Yamal. O número de assistências também é alto, com os três atacantes somando para 40 passes para gols: 20 de Raphinha, 17 de Yamal e três de Lewa.