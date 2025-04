MLS planeja adequar calendário ao futebol internacional

Nesta quinta-feira (10), a conta oficial da MLS divulgou que a liga planeja uma grande mudança para a competição: a adequação para o calendário internacional. Os comissários se reuniram e aprovaram a segunda fase da discussão para a mudança do formato da competição. Se a caso for autorizado, o novo calendário pode entrar em vigor em 2027.

Por meio de suas redes sociais, a conta oficial da MLS soltou um comunicado afirmando que a liga está trabalhando em uma adequação no calendário vigente para o calendário internacional. Isso significa que, as competições americanas de futebol começariam a ser disputadas no meio do ano, entre julho e agosto, e terminaria no próximo ano, entre maio e junho.

Atualmente, o calendário segue o mesmo modelo vigente no Brasil. As competições começam em fevereiro e termina com os playoffs e a Copa da MLS em dezembro. Entretanto, apesar da discussão ter evoluído, passando para uma segunda fase no debate, a liga americana afirmou que nenhuma mudança deve acontecer antes da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos.

O debate sobre a mudança no calendário da MLS

A discussão sobre a mudança do calendário começou ainda em 2024, porém, teve pouca adesão dos proprietários e executivos da liga. Entretanto, segundo o portal "Yahoo Sports", desta vez a conversa ficou mais quente. Por isso, ao longo do ano passado, eles entrevistaram torcedores, aprofundaram-se em dados, se reuniram com líderes de clubes e grupos para coletar os respectivos pontos de vista.

A conclusão obtida sobre a pesquisa é que a grande maioria apoiava uma mudança no calendário. Os argumentos eram amplos, variando entre região geográfica, ambição, comercial e elevação da liga. Segundo o portal, muitos executivos viam a oportunidade como um crescimento da liga, permitindo atrair mais fãs, injetar mais dinheiro e comprar jogadores mundiais.

Entretanto, entre proprietários de clubes, a discussão era divida e ambígua. Muitos executivos acreditam que a longo prazo, a mudança traria bons frutos, tanto para a liga, quanto para os seus clubes. No entanto, alguns afirmam que desvantagens imediatas surgiriam, como a venda de ingressos que poderia ser afetada nos meses de inverno.

Essa apreensão se manifesta de forma mais intensa nas regiões do norte dos Estados Unidos. Das 30 equipes da Major League Soccer, 18 estão sediadas em cidades onde, em dezembro, as temperaturas máximas médias variam entre −2,2 °C e 9,4 °C. Se os jogos ocorressem nesse período, com uma pausa em janeiro e retomada em fevereiro, os clubes teriam que lidar com o frio rigoroso e condições climáticas adversas — fatores que poderiam afastar parte do público dos estádios.

Mesmo com ajustes no calendário para evitar os meses mais gelados, seja antecipando ou atrasando o início da temporada, a questão das condições de treino no dia a dia permanece como um desafio considerável.