Vai pegar fogo! Veja cinco brasileiros para ficar de olho na Conference League

A última e decisiva rodada da Conference League acontece nesta quinta-feira (19), com jogos que decidirão a classificação geral na tabela. Todos os jogos serão simultâneos, às 17h (de Brasília), e a promessa é de muita emoção com vagas em aberto pela competição no Velho Continente. Em meio às decisões, o Lance! separou uma lista com brasileiros para você ficar de olho nesta reta final da primeira fase. Confira!

Conference League: brasileiros em destaque

VITOR ROQUE - REAL BETIS

O brasileiro ex-Cruzeiro e Athletico-PR está em alta no Real Betis. Após um início de passagem turbulento pelo clube, o atacante está dando sinais de adaptação ao time de Manuel Pellegrini: no último jogo, contra o Villarreal, por La Liga, o atacante balançou as redes na vitória por 2 a 1, que aproximou o time da zona de disputa por competições europeias. Foi o sexto gol de Vitor Roque na temporada.

A vida do Real Betis na última rodada da Conference League: em casa, o time enfrenta o HJK, da Finlândia, e depende apenas de si para garantir vaga no mata-mata da competição.

DODÔ - FIORENTINA

Com recente convocação para a Seleção Brasileira, Dodô é uma afirmação no elenco da Viola. O brasileiro foi poupado no último compromisso da equipe na competição, diante do LASK, da Áustria, mas é figura carimbada pelo lado direito no elenco dirigido por Raffaele Palladino. Na temporada, Dodô soma uma assistência em 21 jogos disputados.

A vida da Fiorentina na última rodada da Conference League: com a vaga direta no mata-mata encaminhada, o time visita o Vitória de Guimarães, de Portugal. Basta uma vitória para alcançar o objetivo almejado.

continua após a publicidade

LÉO SCIENZA - HEIDENHEIN

Com história de destaque no futebol alemão, Léo Scienza está ganhando os holofotes do futebol europeu recentemente, com a camisa do Heidenhein, surpresa do futebol alemão nas últimas temporadas. Pela equipe, ele soma três gols e duas assistências em 20 jogos na temporada.

A vida do Heidenhein na última rodada da Conference League: o time encara o St. Gallen, da Suíça, dependendo apenas de si para buscar uma vaga no mata-mata da competição. Apesar disso, o time vive má fase e perdeu os últimos sete jogos que disputou.

GUSTAVO SILVA - VITÓRIA DE GUIMARÃES

Sem passagem pela primeira divisão do futebol brasileiro, Gustavo Silva vem sendo destaque do Vitória de Guimarães na competição continental. São dois gols e uma assistência na competição, em atuações que ajudaram o Vitória de Guimarães a ter a segunda melhor campanha geral da Conference League, apenas atrás do Chelsea, líder da tabela.

A vida do Vitória de Guimarães na última rodada da Conference League: o time enfrenta a Fiorentina, em casa, e tem vaga direta ao mata-mata praticamente garantida.

WILLIAN ARÃO - PANATHINAIKOS

Velho conhecido no futebol brasileiro, Willian Arão chega à segunda temporada de destaque no futebol grego. Homem de confiança do treinador Rui Vitoria, o brasileiro é titular da equipe e já marcou até gol decisivo pelo time.

A vida do Panathinaikos na última rodada da Conference League: contra o Dínamo Minsk, o time grego precisa de uma vitória em casa para assegurar vaga no mata-mata da competição.

Willian Arão, do Panathinaikos, da Grécia, é um dos destaques brasileiros na última rodada da Conference League (Foto: Divulgação)

