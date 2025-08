Tottenham anuncia saída de Son para clube da MLS

O Tottenham anunciou oficialmente a saída de Son para o LAFC, da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos. O sul-coreano deixa o clube inglês como o 5º maior artilheiro da história, tendo balançado as redes 173 vezes.

Nas redes sociais, o Tottenham publicou um vídeo emocionante da despedida de Son após 10 anos vestindo a camisa dos Spurs. O jogador relembrou os momentos vividos com o clube desde conquistas individuais até o título da Liga Europa.

- Vocês sempre estarão nas minhas fotografias. Toda vez que eu celebrar, farei um registro de vocês. É o nosso momento. Eu não me esqueço. Vocês me receberam em Londres, me viram crescer. Momentos lindos, a Bota de Ouro (da Premier League), o Prêmio Puskas... vocês estavam lá. Quando eu sofri, vocês estavam lá. Eu nunca imaginei ser capitão desse time, mas sempre sonhei que venceria alguma coisa por vocês. Vocês venceram a Europa League e mereceram. Obrigado por esses anos.

Dono do Tottenham, Daniel Levy agradeceu os serviços prestados por Son ao longo da última década. O britânico põe o sul-coreano entre os maiores nomes da história dos Spurs, além do título da Europa League.

- Sonny é um dos maiores jogadores a vestir a famosa camisa Lilywhite e foi uma diversão assisti-lo na última década. Ele não é só um jogador talentoso, mas um ser humano incrível que tocou o coração e inspirou pessoas além do clube. O triunfo da Europa League em Bilbao foi um momento mágico na história do clube, e Sonny levantar o troféu é uma última memória perfeita. Sonny deu muito a este clube dentro e fora de campo e somos gratos por tudo para sempre.

Com o fim de contrato com o Tottenham, Son acertou sua ida para o LAFC, em que chega no meio da temporada. O clube norte-americano está em zona de classificação para os playoffs da Conferência Oeste da MLS.

