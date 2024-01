Nesta segunda-feira (22), às 16h (horário de Brasília), Napoli e Inter de Milão se enfrentam no Estádio King Saud University, em Riade (SAU), em jogo válido pela final da Supercopa da Itália. As duas equipes passaram pelas semifinais com méritos e chegam como atuais campeões nacionais: os Nerazzurri conquistaram a última Copa da Itália, enquanto os Partenopeus alcançaram o título do Campeonato Italiano. O jogo será transmitido pela ESPN e pelo Star+.